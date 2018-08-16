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Стивен Уиттакер
Статистика
Стивен Уиттакер - статистика
Завершил карьеру
16 июня 1984 (42), Эдинбург
#3 | Защитник
185 см | 82 кг
Шотландия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Шотландия. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Шотландия. Премьер-лига 2018/2019
Шотландия. Плей-офф 2017/2018
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Чемпионат Шотландии 2009/2010
Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хиберниан
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Мольде
3 : 0
16.08.2018
Хиберниан
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Хиберниан
0 : 0
09.08.2018
Мольде
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Астерас
1 : 1
02.08.2018
Хиберниан
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Хиберниан
3 : 2
26.07.2018
Астерас
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Рунавик
4 : 6
19.07.2018
Хиберниан
1' - 90'
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