Статистика по турнирам

Шотландия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Шотландия. Премьер-лига 2018/2019 Шотландия. Плей-офф 2017/2018 Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009 Чемпионат Шотландии 2009/2010 Кубок УЕФА 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008