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Испания. Сегунда
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Альбасете
Agustin Medina Delgado
Статистика
Agustin Medina Delgado - статистика
Альбасете
#4 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Жирона
2 : 0
25.09.2026
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Альбасете
1 : 2
18.09.2026
Кордоба
1' - 46'
Испания. Сегунда, 5 тур
Гранада
1 : 1
12.09.2026
Альбасете
1' - 65'
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
2 : 0
06.09.2026
Альбасете
1' - 46'
Испания. Сегунда, 3 тур
Альбасете
0 : 1
29.08.2026
Овьедо
59' - 90'
67'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альбасете
6
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Жирона
2 : 0
25.09.2026
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Альбасете
1 : 2
18.09.2026
Кордоба
1' - 46'
Испания. Сегунда, 5 тур
Гранада
1 : 1
12.09.2026
Альбасете
1' - 65'
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
2 : 0
06.09.2026
Альбасете
1' - 46'
Испания. Сегунда, 3 тур
Альбасете
0 : 1
29.08.2026
Овьедо
59' - 90'
67'
Испания. Сегунда, 2 тур
Альбасете
1 : 2
22.08.2026
Реал Сосьедад Б
61' - 90'
80'
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