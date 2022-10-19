Себио Суку - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Себио
|Фамилия
|Суку
|Команда
|Зандхаузен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бохум
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Себио
|Фамилия
|Суку
|Команда
|Зандхаузен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бохум
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|89' -122'
|Зандхаузен (Зандхаузен)
|3:2
(8:7)п
|Карлсруэ (Карлсруэ)