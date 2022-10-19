Фабиан Кунце - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Кунце
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Родной город
|Билефельд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июня 1998 (24 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Кунце
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Родной город
|Билефельд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июня 1998 (24 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -75'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:2
|Боруссия (Дортмунд)
|35'