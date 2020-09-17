Торнике Дзебниаури - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Торнике
|Фамилия
|Дзебниаури
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1997 (25 лет)
|Имя
|Торнике
|Фамилия
|Дзебниаури
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2020
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|2:0
|Локомотив (Тбилиси)
|17.09.2020
|62' -90'
|Локомотив (Тбилиси)
|2:1
|Динамо (Москва)