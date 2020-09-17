Давит Самуркасов - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Давит
|Фамилия
|Самуркасов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|168
|Вес
|60
|Имя
|Давит
|Фамилия
|Самуркасов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|168
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2020
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|2:0
|Локомотив (Тбилиси)
|17.09.2020
|1' -62'
|Локомотив (Тбилиси)
|2:1
|Динамо (Москва)
|7'