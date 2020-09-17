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    Теймураз Шония - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Теймураз
    Фамилия Шония
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 мая 1990 (32 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2020 1' -90' Гранада (Гранада) 2:0 Локомотив (Тбилиси)
    17.09.2020 1' -90' Локомотив (Тбилиси) 2:1 Динамо (Москва)
    76'
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