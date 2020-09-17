Теймураз Шония - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Теймураз
|Фамилия
|Шония
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Имя
|Теймураз
|Фамилия
|Шония
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2020
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|2:0
|Локомотив (Тбилиси)
|17.09.2020
|1' -90'
|Локомотив (Тбилиси)
|2:1
|Динамо (Москва)
|76'