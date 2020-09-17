Георгий Габадзе - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Габадзе
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Габадзе
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|2
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2020
|1' -59'
|Гранада (Гранада)
|2:0
|Локомотив (Тбилиси)
|54' 59'
|17.09.2020
|1' -90'
|Локомотив (Тбилиси)
|2:1
|Динамо (Москва)
|40'