Александре Гурешидзе - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Александре
|Фамилия
|Гурешидзе
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Александре
|Фамилия
|Гурешидзе
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2020
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|2:0
|Локомотив (Тбилиси)
|17.09.2020
|1' -90'
|Локомотив (Тбилиси)
|2:1
|Динамо (Москва)