Аслан Ашинов - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Аслан
|Фамилия
|Ашинов
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нальчик
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июня 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Имя
|Аслан
|Фамилия
|Ашинов
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нальчик
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июня 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|70' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|16.09.2020
|89' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)