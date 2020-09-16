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    Аслан Ашинов - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Аслан
    Фамилия Ашинов
    Команда Машук-КМВ
    Состав Основной
    Родной город Нальчик
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июня 1999 (23 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Машук-КМВ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 70' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    16.09.2020 89' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:2 Тамбов (Тамбов)
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