Заур Цакоев - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Заур
|Фамилия
|Цакоев
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ессентуки
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Заур
|Фамилия
|Цакоев
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ессентуки
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -70'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|16.09.2020
|1' -85'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)