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    Артем Суханов - статистика

    #99 | Защитник
    Имя Артем
    Фамилия Суханов
    Состав Без клуба
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 сентября 2000 (22 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Родина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -90' Родина (Москва) 3:0 Енисей (Красноярск)
    16.09.2020 Был в запасе Родина (Москва) 1:5 Спартак (Москва)
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