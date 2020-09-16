Алексей Барцов - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Барцов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Урюпинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Барцов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Урюпинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|72' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.09.2020
|1' -60'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:4
|Рубин (Казань)