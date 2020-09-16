Роберт Ламанов - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Ламанов
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 мая 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Ламанов
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 мая 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|64' -90'
|Родина (Москва)
|3:0
|Енисей (Красноярск)
|16.09.2020
|1' -90'
|Родина (Москва)
|1:5
|Спартак (Москва)