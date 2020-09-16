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    Роберт Ламанов - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Роберт
    Фамилия Ламанов
    Команда Торпедо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 мая 2001 (21 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Родина 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 64' -90' Родина (Москва) 3:0 Енисей (Красноярск)
    16.09.2020 1' -90' Родина (Москва) 1:5 Спартак (Москва)
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