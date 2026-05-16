Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Дмитрий Шадринцев - статистика

Родина
17 марта 1999 (27), Чита
#15 | Защитник
177 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
22
1
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
16.05.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Нефтехимик
2 : 2
10.05.2026
Волга
85' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Енисей
2 : 0
26.04.2026
Нефтехимик
62' - 90'
90'
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
81' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
КАМАЗ
0 : 0
10.04.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Ротор
3 : 1
05.04.2026
Нефтехимик
71' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Нефтехимик
0 : 2
01.04.2026
Факел
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Нефтехимик
0 : 0
28.03.2026
Шинник
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Сокол
0 : 3
22.03.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Торпедо
3 : 0
16.03.2026
Нефтехимик
1' - 90'
41'
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
2 : 0
28.02.2026
Уфа
90' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
0 : 0
30.11.2025
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Нефтехимик
2 : 3
11.10.2025
Чайка
1' - 90'
20'
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
0 : 0
05.10.2025
Ротор
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
1 : 0
29.09.2025
Арсенал
1' - 90'
90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Волга
1 : 4
20.09.2025
Нефтехимик
42' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Нефтехимик
1 : 0
15.09.2025
Енисей
88' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Урал
1 : 1
08.09.2025
Нефтехимик
1' - 90'
75'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 1
30.08.2025
Челябинск
1' - 87'
87'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Факел
1 : 0
24.08.2025
Нефтехимик
1' - 75'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Нефтехимик
1 : 3
17.08.2025
КАМАЗ
62' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Шинник
0 : 2
10.08.2025
Нефтехимик
68' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Спартак К
1 : 1
03.08.2025
Нефтехимик
46' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
27.07.2025
Торпедо
Был в запасе
Главные новости
Головин резко изменил позицию насчет трансфера в «Спартак»: «Не будет проблемой»
13:41
1
Тренер Португалии пригрозил Роналду после его ужасной выходки
12:40
2
Посетивший Москву чемпион мира приехал не туда из-за проблем с геолокацией
11:56
2
Головин признался, что был готов перейти в «Спартак» или «Зенит» несколько недель назад
11:38
1
ВидеоГоловин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
6
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
2
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
5
Вскрылась неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
2
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+