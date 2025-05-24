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Lundrim Hetemi
Статистика
Lundrim Hetemi - статистика
Завершил карьеру
#34 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
31
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
2 : 3
24.05.2025
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
0 : 1
18.05.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
2 : 0
12.05.2025
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 1
04.05.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 4
21.04.2025
Силькеборг
1' - 90'
80'
Дания. Суперлига, 4 тур
Вайле
3 : 3
17.04.2025
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Сендерийск
1 : 0
14.04.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Вайле
1 : 1
06.04.2025
Ольборг
1' - 64'
53'
Дания. Суперлига, 1 тур
Люнгбю
1 : 2
30.03.2025
Вайле
1' - 90'
24'
Дания. Суперлига, 22 тур
Вайле
3 : 2
16.03.2025
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Нордшелланд
3 : 1
07.03.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Виборг
3 : 1
02.03.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 2
23.02.2025
Брондбю
1' - 71'
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
0 : 1
16.02.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Вайле
0 : 3
01.12.2024
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
2 : 0
24.11.2024
Вайле
73' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
1 : 1
08.11.2024
Сендерийск
1' - 46'
Дания. Суперлига, 14 тур
Ольборг
3 : 3
03.11.2024
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
2 : 0
27.10.2024
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
3 : 1
18.10.2024
Вайле
1' - 63'
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
2 : 2
04.10.2024
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
1 : 2
29.09.2024
Копенгаген
1' - 90'
54'
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
1' - 90'
75'
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
1' - 46'
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
70' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
1' - 61'
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
5 : 1
19.08.2024
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
09.08.2024
Вайле
1' - 62'
Дания. Суперлига, 3 тур
Вайле
0 : 1
05.08.2024
Нордшелланд
1' - 70'
Дания. Суперлига, 2 тур
Брондбю
2 : 1
29.07.2024
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Вайле
2 : 2
21.07.2024
Рандерс
1' - 67'
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