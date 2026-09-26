Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Лига Европы 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Кубок Америки 2024 Лига чемпионов 2024/2025 Суперкубок Италии 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Суперкубок Испании 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021