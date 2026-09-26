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Серия А 2026/2027
Команды
Милан
Юнус Муса
Статистика
€ 14 млн
Юнус Муса - статистика
Милан
29 ноября 2002 (23), Нью-Йорк
#80 | Полузащитник
США | Англия
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Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
1' - 62'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
76' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
46' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
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К
Милан
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
76' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
46' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
1 : 2
23.08.2026
Милан
1' - 90'
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