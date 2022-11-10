Юнус Муса - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Юнус
|Фамилия
|Муса
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Юнус
|Фамилия
|Муса
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|1' - 69'
|Хетафе
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 22 тур
|11.02.2023
|1' - 69'
|Валенсия
|1:2
|Атлетик
|Испания. Примера, 21 тур
|05.02.2023
|1' - 78'
|Жирона
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 20 тур
|02.02.2023
|1' - 75'
|Реал
|2:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 17 тур
|29.01.2023
|1' - 90'
|Вальядолид
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 19 тур
|26.01.2023
|1' - 57'
|Валенсия
|1:3
|Атлетик
|Испания. Кубок, 1/4 финала
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|19
|0
|2
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|1' -69'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|11.02.2023
|1' -69'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|05.02.2023
|1' -78'
|Жирона (Жирона)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|02.02.2023
|1' -75'
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Валенсия (Валенсия)
|29.01.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|23.01.2023
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Альмерия (Альмерия)
|06.01.2023
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|81'
|31.12.2022
|1' -57'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|35'
|10.11.2022
|1' -85'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|06.11.2022
|1' -75'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|22.10.2022
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|70'
|18.10.2022
|1' -75'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|15.10.2022
|1' -74'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Эльче (Эльче)
|73'
|07.10.2022
|61' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|73'
|10.09.2022
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|68'
|04.09.2022
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|5:1
|Хетафе (Хетафе)
|14' 68'
|29.08.2022
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.08.2022
|1' -62'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|24'
|14.08.2022
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Жирона (Жирона)