Дани Эскриче - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Эскриче
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 1998 (24 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Эскриче
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уэска
|23
|1
|1
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2021
|62' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|90'
|12.05.2021
|73' -90'
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|08.05.2021
|58' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|25.04.2021
|46' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|49'
|22.04.2021
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Уэска (Уэска)
|18.04.2021
|77' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|85'
|09.04.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|3:1
|Эльче (Эльче)
|02.04.2021
|64' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Уэска (Уэска)
|20.03.2021
|59' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|15.03.2021
|1' -60'
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Уэска (Уэска)
|48'
|07.03.2021
|1' -77'
|Уэска (Уэска)
|3:4
|Сельта (Виго)
|27.02.2021
|1' -73'
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Уэска (Уэска)
|21.02.2021
|1' -68'
|Уэска (Уэска)
|3:2
|Гранада (Гранада)
|31'
|13.02.2021
|60' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|06.02.2021
|62' -90'
|Уэска (Уэска)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|29.01.2021
|54' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:3
|Уэска (Уэска)
|57'
|23.01.2021
|1' -57'
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|55'
|20.01.2021
|1' -62'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|11.01.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|22.12.2020
|86' -90'
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|18.12.2020
|73' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Уэска (Уэска)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|06.12.2020
|86' -90'
|Гранада (Гранада)
|3:3
|Уэска (Уэска)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|20.11.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:1
|Уэска (Уэска)
|25.10.2020
|56' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|4:1
|Уэска (Уэска)
|60'
|18.10.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:0
|Уэска (Уэска)
|30.09.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)
|26.09.2020
|90' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Уэска (Уэска)
|20.09.2020
|73' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Уэска (Уэска)