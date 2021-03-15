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    Дани Эскриче - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Дани
    Фамилия Эскриче
    Команда Уэска
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 марта 1998 (24 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уэска 23 1 1 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2021 62' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Уэска (Уэска)
    90'
    12.05.2021 73' -90' Уэска (Уэска) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    08.05.2021 58' -90' Кадис (Кадис) 2:1 Уэска (Уэска)
    25.04.2021 46' -90' Уэска (Уэска) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    49'
    22.04.2021 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Уэска (Уэска)
    18.04.2021 77' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Уэска (Уэска)
    85'
    09.04.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 3:1 Эльче (Эльче)
    02.04.2021 64' -90' Леванте (Валенсия) 0:2 Уэска (Уэска)
    20.03.2021 59' -90' Уэска (Уэска) 0:0 Осасуна (Памплона)
    15.03.2021 1' -60' Барселона (Барселона) 4:1 Уэска (Уэска)
    48'
    07.03.2021 1' -77' Уэска (Уэска) 3:4 Сельта (Виго)
    27.02.2021 1' -73' Эйбар (Эйбар) 1:1 Уэска (Уэска)
    21.02.2021 1' -68' Уэска (Уэска) 3:2 Гранада (Гранада)
    31'
    13.02.2021 60' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Уэска (Уэска)
    06.02.2021 62' -90' Уэска (Уэска) 1:2 Реал (Мадрид)
    29.01.2021 54' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Уэска (Уэска)
    57'
    23.01.2021 1' -57' Уэска (Уэска) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    55'
    20.01.2021 1' -62' Хетафе (Хетафе) 1:0 Уэска (Уэска)
    11.01.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:2 Бетис (Севилья)
    03.01.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:1 Барселона (Барселона)
    22.12.2020 86' -90' Уэска (Уэска) 1:1 Леванте (Валенсия)
    18.12.2020 73' -90' Атлетик (Бильбао) 2:0 Уэска (Уэска)
    12.12.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    06.12.2020 86' -90' Гранада (Гранада) 3:3 Уэска (Уэска)
    28.11.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:1 Севилья (Севилья)
    20.11.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Уэска (Уэска)
    07.11.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    31.10.2020 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:1 Уэска (Уэска)
    25.10.2020 56' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 4:1 Уэска (Уэска)
    60'
    18.10.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    03.10.2020 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:0 Уэска (Уэска)
    30.09.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    26.09.2020 90' -90' Валенсия (Валенсия) 1:1 Уэска (Уэска)
    20.09.2020 73' -90' Уэска (Уэска) 0:2 Кадис (Кадис)
    13.09.2020 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Уэска (Уэска)
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