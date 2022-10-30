Хуан Крус - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Крус
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Крус
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|1' - 90'
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|Испания. Примера, 21 тур
|34'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Эспаньол
|1:1
|Осасуна
|Испания. Примера, 20 тур
|29.01.2023
|Был в запасе
|Осасуна
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 19 тур
|26.01.2023
|1' - 121'
|Осасуна
|2:1
|Севилья
|Испания. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|17
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|34'
|04.02.2023
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|09.01.2023
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|31.12.2022
|1' -78'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|08.11.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|45'
|05.11.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|30.10.2022
|87' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|23.10.2022
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|72'
|20.10.2022
|79' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|17.10.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|61'
|07.10.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|02.10.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|18.09.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|12.09.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|04.09.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|41'
|26.08.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|20.08.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|12.08.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)