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    Хуан Крус - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Хуан
    Фамилия Крус
    Команда Осасуна
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июля 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 1' - 90' Вальядолид 0:0 Осасуна Испания. Примера, 21 тур
    34'
    04.02.2023 1' - 90' Эспаньол 1:1 Осасуна Испания. Примера, 20 тур
    29.01.2023 Был в запасе Осасуна 0:1 Атлетико Испания. Примера, 19 тур
    26.01.2023 1' - 121' Осасуна 2:1 Севилья Испания. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 17 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2023 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Осасуна (Памплона)
    34'
    04.02.2023 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:1 Осасуна (Памплона)
    29.01.2023 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    22.01.2023 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Осасуна (Памплона)
    09.01.2023 1' -90' Атлетик (Бильбао) 0:0 Осасуна (Памплона)
    31.12.2022 1' -78' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Осасуна (Памплона)
    08.11.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:2 Барселона (Барселона)
    45'
    05.11.2022 Был в запасе Сельта (Виго) 1:2 Осасуна (Памплона)
    30.10.2022 87' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    23.10.2022 1' -90' Жирона (Жирона) 1:1 Осасуна (Памплона)
    72'
    20.10.2022 79' -90' Осасуна (Памплона) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    17.10.2022 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Осасуна (Памплона)
    61'
    07.10.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    02.10.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Осасуна (Памплона)
    18.09.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    12.09.2022 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:1 Осасуна (Памплона)
    04.09.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    41'
    26.08.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    20.08.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    12.08.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Севилья (Севилья)
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