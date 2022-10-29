Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луис Эспино - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Луис
    Фамилия Эспино
    Команда Кадис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 января 1992 (31 год)
    Рост 171
    Вес 71
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2023 1' - 90' Кадис 2:0 Жирона Испания. Примера, 21 тур
    38'
    03.02.2023 1' - 90' Атлетик 4:1 Кадис Испания. Примера, 20 тур
    28.01.2023 1' - 90' Кадис 2:0 Мальорка Испания. Примера, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 21 0 2 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 1' -90' Кадис (Кадис) 2:0 Жирона (Жирона)
    38'
    03.02.2023 1' -90' Атлетик (Бильбао) 4:1 Кадис (Кадис)
    28.01.2023 1' -90' Кадис (Кадис) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    21.01.2023 1' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Кадис (Кадис)
    34'
    16.01.2023 1' -90' Кадис (Кадис) 1:1 Эльче (Эльче)
    06.01.2023 1' -90' Валенсия (Валенсия) 0:1 Кадис (Кадис)
    30.12.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 1:1 Альмерия (Альмерия)
    10.11.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    05.11.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:0 Кадис (Кадис)
    29.10.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 3:2 Атлетико (Мадрид)
    1'
    22.10.2022 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 5:1 Кадис (Кадис)
    19.10.2022 73' -90' Кадис (Кадис) 0:0 Бетис (Севилья)
    15.10.2022 1' -90' Жирона (Жирона) 1:1 Кадис (Кадис)
    90'
    09.10.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 2:2 Эспаньол (Барселона)
    78'
    01.10.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    16.09.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Кадис (Кадис)
    28'
    10.09.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:4 Барселона (Барселона)
    02.09.2022 1' -90' Сельта (Виго) 3:0 Кадис (Кадис)
    29.08.2022 1' -61' Кадис (Кадис) 0:4 Атлетик (Бильбао)
    16'
    20.08.2022 1' -76' Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    14.08.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    • Читайте нас: 
    11