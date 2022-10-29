Луис Эспино - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Эспино
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 1992 (31 год)
|Рост
|171
|Вес
|71
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Эспино
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 1992 (31 год)
|Рост
|171
|Вес
|71
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2023
|1' - 90'
|Кадис
|2:0
|Жирона
|Испания. Примера, 21 тур
|38'
|03.02.2023
|1' - 90'
|Атлетик
|4:1
|Кадис
|Испания. Примера, 20 тур
|28.01.2023
|1' - 90'
|Кадис
|2:0
|Мальорка
|Испания. Примера, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|21
|0
|2
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:0
|Жирона (Жирона)
|38'
|03.02.2023
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:1
|Кадис (Кадис)
|28.01.2023
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|21.01.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|34'
|16.01.2023
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Эльче (Эльче)
|06.01.2023
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|30.12.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Альмерия (Альмерия)
|10.11.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|05.11.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|29.10.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|3:2
|Атлетико (Мадрид)
|1'
|22.10.2022
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|5:1
|Кадис (Кадис)
|19.10.2022
|73' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|15.10.2022
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|90'
|09.10.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)
|78'
|01.10.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|16.09.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|28'
|10.09.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Барселона (Барселона)
|02.09.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Кадис (Кадис)
|29.08.2022
|1' -61'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|16'
|20.08.2022
|1' -76'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|14.08.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)