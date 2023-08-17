Статистика по турнирам

Лига конференций 2023/2024 Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2022 Норвегия. Элитсериен 2021 Лига Европы 2020/2021 Норвегия. Элитсериен 2020 Германия. Бундеслига 2019/2020 Германия. Кубок 2019/2020 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Кубок 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Copa del Sol 2011 Германия. Бундеслига 2011/2012 Copa del Sol 2010 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Лига Чемпионов 2007/2008