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Пер-Сильян Скьельбред
Статистика
Пер-Сильян Скьельбред - статистика
Завершил карьеру
16 июня 1987 (39), Тронхейм
#5 | Полузащитник
175 см | 74 кг
Норвегия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Русенборг
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Хартс
3 : 1
17.08.2023
Русенборг
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Русенборг
2 : 1
10.08.2023
Хартс
88' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Русенборг
3 : 2
03.08.2023
Крузейдерс
101' - 120'
102'
Лига конференций, 2 раунд
Крузейдерс
2 : 2
27.07.2023
Русенборг
65' - 90'
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