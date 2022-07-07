Николоз Мали - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Николоз
|Фамилия
|Мали
|Команда
|Сабуртало
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1999 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|72
|Имя
|Николоз
|Фамилия
|Мали
|Команда
|Сабуртало
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1999 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -126'
|Пайде (Пайде)
|2:2
(6:5)п
|Динамо (Тбилиси)
|07.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|2:3
|Пайде (Пайде)
|22'