Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Грузия. Лига Эровнули, 16 тур
Грузия. Лига Эровнули, 15 тур
Грузия. Лига Эровнули, 14 тур
Грузия. Лига Эровнули, 13 тур
Грузия. Лига Эровнули, 12 тур
Грузия. Лига Эровнули, 11 тур
Грузия. Лига Эровнули, 10 тур
Грузия. Лига Эровнули, 9 тур
Грузия. Лига Эровнули, 8 тур
Грузия. Лига Эровнули, 7 тур
Грузия. Лига Эровнули, 6 тур
Грузия. Лига Эровнули, 5 тур
Грузия. Лига Эровнули, 4 тур
Грузия. Лига Эровнули, 3 тур
Грузия. Лига Эровнули, 2 тур
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур