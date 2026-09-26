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Чехия. Шанс Лига
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Спарта
Адам Карабец
Статистика
€ 7 млн
Адам Карабец - статистика
Спарта
2 июля 2003 (23)
#10 | Полузащитник
186 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
1' - 74'
54'
74'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
0 : 3
20.09.2026
Спарта
1' - 90'
25'
Лига Европы, 1 тур
Арарат-Армения
1 : 4
16.09.2026
Спарта
1' - 69'
20'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Спарта
2 : 0
12.09.2026
Яблонец
1' - 90'
56'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
2 : 1
06.09.2026
Спарта
1' - 90'
36'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
0 : 3
30.08.2026
Славия
1' - 76'
58'
76'
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Чехия. Синот Лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Арарат-Армения
1 : 4
16.09.2026
Спарта
1' - 69'
20'
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