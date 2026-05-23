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Чехия. Шанс Лига
Команды
Фастав
Якуб Пешек
Статистика
Якуб Пешек - статистика
Фастав
24 июня 1993 (33), Хрудим
#10 | Полузащитник
174 см | 63 кг
Чехия
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
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Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
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Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фастав
11
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Фастав
1 : 0
23.05.2026
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
2 : 0
16.05.2026
Фастав
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Фастав
2 : 4
12.05.2026
Теплице
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Млада Болеслав
1 : 1
09.05.2026
Фастав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
2 : 1
02.05.2026
Дукла
1' - 86'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Пардубице
3 : 1
25.04.2026
Фастав
60' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Богемианс 1905
2 : 1
11.04.2026
Фастав
85' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Фастав
0 : 3
04.04.2026
Яблонец
1' - 58'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Фастав
1 : 3
14.03.2026
Славия
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Баник
6 : 2
08.03.2026
Фастав
46' - 90'
88'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Фастав
3 : 0
01.03.2026
Виктория
86' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Градец-Кралове
0 : 0
21.02.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Дукла
0 : 0
14.02.2026
Фастав
46' - 90'
84'
84'
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