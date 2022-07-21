Якуб Пешек - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Пешек
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хрудим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Вес
|63
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Пешек
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хрудим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спарта
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -63'
|Викинг (Ставангер)
|2:1
|Спарта (Прага)
|21.07.2022
|1' -78'
|Спарта (Прага)
|0:0
|Викинг (Ставангер)