Леван Шенгелия - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Леван
|Фамилия
|Шенгелия
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самтредиа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|184
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€ 800
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|Имя
|Леван
|Фамилия
|Шенгелия
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самтредиа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 72'
|Панетоликос
|1:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Панетоликос
|0:0
|Астерас
|Греция. Суперлига, 21 тур
|76'
|28.01.2023
|1' - 85'
|Волос
|2:3
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 20 тур
|39'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|21
|3
|2
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -72'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|05.02.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|76'
|28.01.2023
|1' -85'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|39'
|20.01.2023
|1' -88'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|64' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|84'
|09.01.2023
|1' -78'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|04.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|46' 74'
|29.12.2022
|69' -90'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|22.12.2022
|65' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|13.11.2022
|46' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|09.11.2022
|1' -61'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|06.11.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|18'
|29.10.2022
|89' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|16.10.2022
|1' -89'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|66'
|08.10.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|4'
|03.10.2022
|1' -58'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|51'
|17.09.2022
|1' -74'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|10.09.2022
|1' -69'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|04.09.2022
|1' -58'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|28.08.2022
|1' -70'
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)
|15'
|20.08.2022
|71' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)