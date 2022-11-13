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    Леван Шенгелия - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Леван
    Фамилия Шенгелия
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Родной город Самтредиа
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 октября 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 72' Панетоликос 1:0 Ионикос Греция. Суперлига, 23 тур
    05.02.2023 1' - 90' Панетоликос 0:0 Астерас Греция. Суперлига, 21 тур
    76'
    28.01.2023 1' - 85' Волос 2:3 Панетоликос Греция. Суперлига, 20 тур
    39'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 21 3 2 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -72' Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    05.02.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
    76'
    28.01.2023 1' -85' Волос (Волос) 2:3 Панетоликос (Агринио)
    39'
    20.01.2023 1' -88' Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС (Яннина)
    15.01.2023 64' -90' АЕК (Афины) 4:1 Панетоликос (Агринио)
    84'
    09.01.2023 1' -78' Панетоликос (Агринио) 0:4 ОФИ (Ираклион)
    04.01.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 2:0 Атромитос (Перистери)
    46' 74'
    29.12.2022 69' -90' Арис (Салоники) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    22.12.2022 65' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 ПАОК (Салоники)
    13.11.2022 46' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панетоликос (Агринио)
    09.11.2022 1' -61' Панетоликос (Агринио) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    06.11.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    18'
    29.10.2022 89' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    16.10.2022 1' -89' Астерас (Триполис) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    66'
    08.10.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 2:3 Волос (Волос)
    4'
    03.10.2022 1' -58' ПАС (Яннина) 1:4 Панетоликос (Агринио)
    51'
    17.09.2022 1' -74' Панетоликос (Агринио) 0:2 АЕК (Афины)
    10.09.2022 1' -69' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    04.09.2022 1' -58' Атромитос (Перистери) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    28.08.2022 1' -70' Панетоликос (Агринио) 3:1 Арис (Салоники)
    15'
    20.08.2022 71' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 Панетоликос (Агринио)
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