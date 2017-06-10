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Мирко Вучинич
Статистика
Мирко Вучинич - статистика
Завершил карьеру
1 октября 1983 (42), Никшич
#9 | Нападающий
186 см | 76 кг
Черногория
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Суперкубок Италии 2013
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Суперкубок Италии 2012
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Кубок Берлускони 2011
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Суперкубок Италии 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черногория
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Черногория
4 : 1
10.06.2017
Армения
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Черногория
1 : 2
26.03.2017
Польша
90' - 90'
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