Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Италии 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Италии 2012 Трофей Луиджи Берлускони 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Кубок Берлускони 2011 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Италии 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Италии 2008 Италия. Серия А 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008