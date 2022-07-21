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    Омар Булудов - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Омар
    Фамилия Булудов
    Команда Нефтчи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 декабря 1998 (24 года)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтчи 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 106' -123' Рапид (Вена) 2:0 Нефтчи (Баку)
    04.08.2022 90' -90' Нефтчи (Баку) 2:1 Рапид (Вена)
    28.07.2022 89' -90' Нефтчи (Баку) 3:0 Арис (Лимассол)
    21.07.2022 Был в запасе Арис (Лимассол) 2:0 Нефтчи (Баку)
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