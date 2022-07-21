Омар Булудов - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Булудов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Булудов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|106' -123'
|Рапид (Вена)
|2:0
|Нефтчи (Баку)
|04.08.2022
|90' -90'
|Нефтчи (Баку)
|2:1
|Рапид (Вена)
|28.07.2022
|89' -90'
|Нефтчи (Баку)
|3:0
|Арис (Лимассол)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Арис (Лимассол)
|2:0
|Нефтчи (Баку)