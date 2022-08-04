Иван Шранц - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Шранц
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братислава
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Шранц
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братислава
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 46'
|Теплице
|1:1
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|15'
|11.02.2023
|84' - 90'
|Славия
|2:0
|Зброевка
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Пардубице
|0:2
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|29.01.2023
|1' - 46'
|Славия
|5:1
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|7
|2
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2022
|1' -80'
|Славия (Прага)
|3:2
|Балкани (Сува Река)
|69'
|08.09.2022
|63' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|1:1
|Славия (Прага)
|25.08.2022
|56' -125'
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|120' 62'
|18.08.2022
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|11.08.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Славия (Прага)
|90'
|04.08.2022
|1' -71'
|Славия (Прага)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|45'
|28.07.2022
|1' -66'
|Славия (Прага)
|7:0
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|20'
|21.07.2022
|Был в запасе
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:4
|Славия (Прага)