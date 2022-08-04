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    Иван Шранц - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Иван
    Фамилия Шранц
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Родной город Братислава
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 46' Теплице 1:1 Славия Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    15'
    11.02.2023 84' - 90' Славия 2:0 Зброевка Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    04.02.2023 Был в запасе Пардубице 0:2 Славия Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    29.01.2023 1' - 46' Славия 5:1 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
    Статистика по турнирам
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