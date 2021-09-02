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    Тихомир Костадинов - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Тихомир
    Фамилия Костадинов
    Команда Ружомберок
    Состав Основной
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 марта 1996 (26 лет)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 7 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.03.2022 1' -75' Португалия 2:0 Северная Македония
    14.11.2021 1' -90' Северная Македония 3:1 Исландия
    45'
    11.11.2021 1' -90' Армения 0:5 Северная Македония
    53'
    11.10.2021 1' -77' Северная Македония 0:4 Германия
    08.09.2021 1' -89' Северная Македония 0:0 Румыния
    71'
    05.09.2021 1' -80' Исландия 2:2 Северная Македония
    02.09.2021 1' -89' Северная Македония 0:0 Армения
    81'
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