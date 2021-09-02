Тихомир Костадинов - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Тихомир
|Фамилия
|Костадинов
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Имя
|Тихомир
|Фамилия
|Костадинов
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|7
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.03.2022
|1' -75'
|Португалия
|2:0
|Северная Македония
|14.11.2021
|1' -90'
|Северная Македония
|3:1
|Исландия
|45'
|11.11.2021
|1' -90'
|Армения
|0:5
|Северная Македония
|53'
|11.10.2021
|1' -77'
|Северная Македония
|0:4
|Германия
|08.09.2021
|1' -89'
|Северная Македония
|0:0
|Румыния
|71'
|05.09.2021
|1' -80'
|Исландия
|2:2
|Северная Македония
|02.09.2021
|1' -89'
|Северная Македония
|0:0
|Армения
|81'