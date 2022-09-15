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    Жереми Доку - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Жереми
    Фамилия Доку
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 мая 2002 (20 лет)
    Рост 171
    Вес 68
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 85' - 90' Ренн 2:0 Клермон Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 1' - 71' Шахтер 2:1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    59'
    12.02.2023 1' - 90' Тулуза 3:1 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур
    04.02.2023 70' - 90' Ренн 1:3 Лилль Франция. Лига 1, 22 тур
    01.02.2023 75' - 90' Ренн 3:0 Страсбур Франция. Лига 1, 21 тур
    27.01.2023 57' - 90' Лорьян 2:1 Ренн Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.02.2023 1' -71' Шахтер (Донецк) 2:1 Ренн (Ренн)
    59'
    03.11.2022 56' -90' Ренн (Ренн) 1:1 АЕК (Ларнака)
    27.10.2022 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 3:3 Ренн (Ренн)
    15.09.2022 78' -90' Ренн (Ренн) 2:2 Фенербахче (Стамбул)
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