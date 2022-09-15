Жереми Доку - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Доку
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|171
|Вес
|68
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Доку
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|171
|Вес
|68
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|85' - 90'
|Ренн
|2:0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|1' - 71'
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|59'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|04.02.2023
|70' - 90'
|Ренн
|1:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 22 тур
|01.02.2023
|75' - 90'
|Ренн
|3:0
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 21 тур
|27.01.2023
|57' - 90'
|Лорьян
|2:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|1' -71'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|59'
|03.11.2022
|56' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|15.09.2022
|78' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)