Тедди Теума - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Тедди
|Фамилия
|Теума
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Тедди
|Фамилия
|Теума
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 78'
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|70'
|10.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|82'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Юнион СЖ
|4:0
|Зюлте-Варегем
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|89'
|28.01.2023
|1' - 90'
|Шарлеруа
|0:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|25
|7
|5
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -78'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:4
|Стандард (Льеж)
|70'
|10.02.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|82'
|05.02.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|89'
|28.01.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|21.01.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|18.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.01.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Антверпен (Антверпен)
|76' 34'
|26.12.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|51' 90' 38'
|13.11.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|65'
|06.11.2022
|1' -86'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|85'
|30.10.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|72'
|22.10.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|19.10.2022
|1' -87'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|16.10.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:6
|Юнион СЖ (Брюссель)
|09.10.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|01.10.2022
|1' -81'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|18.09.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|8'
|11.09.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Генк (Генк)
|74' 52'
|04.09.2022
|1' -86'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|38'
|31.08.2022
|1' -77'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|28.08.2022
|1' -80'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|13.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|9' 59'
|06.08.2022
|1' -62'
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|58'
|29.07.2022
|1' -84'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|23.07.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)