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    Тедди Теума - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Тедди
    Фамилия Теума
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Родной город Тулон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 78' Юнион СЖ 2:4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    70'
    10.02.2023 1' - 90' Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    82'
    05.02.2023 1' - 90' Юнион СЖ 4:0 Зюлте-Варегем Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    89'
    28.01.2023 1' - 90' Шарлеруа 0:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 25 7 5 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -78' Юнион СЖ (Брюссель) 2:4 Стандард (Льеж)
    70'
    10.02.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    82'
    05.02.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 4:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    89'
    28.01.2023 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    21.01.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    18.01.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    15.01.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Антверпен (Антверпен)
    76' 34'
    26.12.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 3:0 Остенде (Остенде)
    51' 90' 38'
    13.11.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 2:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    65'
    06.11.2022 1' -86' Юнион СЖ (Брюссель) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    85'
    30.10.2022 1' -90' Серен (Серен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    72'
    22.10.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    19.10.2022 1' -87' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Гент (Гент)
    16.10.2022 1' -90' Остенде (Остенде) 1:6 Юнион СЖ (Брюссель)
    09.10.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    01.10.2022 1' -81' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    18.09.2022 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    8'
    11.09.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:2 Генк (Генк)
    74' 52'
    04.09.2022 1' -86' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    38'
    31.08.2022 1' -77' Антверпен (Антверпен) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    28.08.2022 1' -80' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    13.08.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    9' 59'
    06.08.2022 1' -62' Мехелен (Мехелен) 3:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    58'
    29.07.2022 1' -84' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    23.07.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
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