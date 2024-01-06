Линдон Дайкс - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Линдон
|Фамилия
|Дайкс
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 октября 1995 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|75
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Линдон
|Фамилия
|Дайкс
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 октября 1995 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|86' - 90'
|Куинз Парк Рейнджерс
|2:2
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|03.02.2024
|1' - 57'
|Блэкберн
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|28.01.2024
|1' - 61'
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:1
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Куинз Парк Рейнджерс
|2:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 28 тур
|14.01.2024
|1' - 90'
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:2
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 27 тур
|77'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -80'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:3
|Борнмут (Борнмут)
|42'