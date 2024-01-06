Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Линдон Дайкс - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Линдон
    Фамилия Дайкс
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 октября 1995 (28 лет)
    Рост 188
    Вес 75
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 86' - 90' Куинз Парк Рейнджерс 2:2 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    03.02.2024 1' - 57' Блэкберн 1:2 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 30 тур
    28.01.2024 1' - 61' Куинз Парк Рейнджерс 1:1 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 29 тур
    20.01.2024 1' - 90' Куинз Парк Рейнджерс 2:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 28 тур
    14.01.2024 1' - 90' Куинз Парк Рейнджерс 1:2 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 27 тур
    77'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2024 1' -80' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:3 Борнмут (Борнмут)
    42'
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+