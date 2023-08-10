Патрик Берг - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Берг
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бодо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 ноября 1997 (26 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Берг
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бодо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 ноября 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|12
|3
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:1
|Буде-Глимт (Буде)
|30.11.2023
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|5:2
|Лугано (Лугано)
|65' 52'
|09.11.2023
|1' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|1:2
|Буде-Глимт (Буде)
|26.10.2023
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|3:1
|Бешикташ (Стамбул)
|55'
|05.10.2023
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|21.09.2023
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:0
|Буде-Глимт (Буде)
|31.08.2023
|1' -124'
|Буде-Глимт (Буде)
|3:2
|Сепси (Сфынту-Георге)
|24.08.2023
|1' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|2:2
|Буде-Глимт (Буде)
|69'
|17.08.2023
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:3
|Буде-Глимт (Буде)
|49'
|10.08.2023
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|3:0
|Пюник (Ереван)
|03.08.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|2:4
|Буде-Глимт (Буде)
|78' 84'
|27.07.2023
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|3:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|70'