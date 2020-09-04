Эльвир Кольич - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Эльвир
|Фамилия
|Кольич
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вальядолид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 1995 (28 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Эльвир
|Фамилия
|Кольич
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вальядолид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 1995 (28 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.09.2020
|1' -90'
|Босния и Герцеговина
|1:2
|Польша
|04.09.2020
|Был в запасе
|Италия
|1:1
|Босния и Герцеговина