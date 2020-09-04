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    Эльвир Кольич - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Эльвир
    Фамилия Кольич
    Команда Университатя
    Состав Основной
    Родной город Вальядолид
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июля 1995 (28 лет)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Босния и Герцеговина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.09.2020 1' -90' Босния и Герцеговина 1:2 Польша
    04.09.2020 Был в запасе Италия 1:1 Босния и Герцеговина
    Россия
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