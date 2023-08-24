Якуп Бископсте Андреасен - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Якуп Бископсте
|Фамилия
|Андреасен
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 мая 1998 (25 лет)
|Имя
|Якуп Бископсте
|Фамилия
|Андреасен
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 мая 1998 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КИ Клаксвик
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|2:1
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|24.08.2023
|1' -90'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)