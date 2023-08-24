Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Якуп Бископсте Андреасен - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Якуп Бископсте
    Фамилия Андреасен
    Команда КИ Клаксвик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 мая 1998 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КИ Клаксвик 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2023 1' -90' Шериф (Тирасполь) 2:1 КИ Клаксвик (Клаксвик)
    24.08.2023 1' -90' КИ Клаксвик (Клаксвик) 1:1 Шериф (Тирасполь)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+