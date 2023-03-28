Эдуардс Эмсис - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Эдуардс
|Фамилия
|Эмсис
|Команда
|Ноа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Эдуардс
|Фамилия
|Эмсис
|Команда
|Ноа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Латвия
|5
|1
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2023
|46' -90'
|Турция
|4:0
|Латвия
|49'
|12.10.2023
|1' -90'
|Латвия
|2:0
|Армения
|65'
|11.09.2023
|1' -90'
|Латвия
|0:2
|Уэльс
|78'
|08.09.2023
|1' -90'
|Хорватия
|5:0
|Латвия
|16.06.2023
|1' -83'
|Латвия
|2:3
|Турция
|51' 52' 83'
|28.03.2023
|Был в запасе
|Уэльс
|1:0
|Латвия