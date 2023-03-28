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    Эдуардс Эмсис - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Эдуардс
    Фамилия Эмсис
    Команда Ноа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Латвия 5 1 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2023 46' -90' Турция 4:0 Латвия
    49'
    12.10.2023 1' -90' Латвия 2:0 Армения
    65'
    11.09.2023 1' -90' Латвия 0:2 Уэльс
    78'
    08.09.2023 1' -90' Хорватия 5:0 Латвия
    16.06.2023 1' -83' Латвия 2:3 Турция
    51' 52' 83'
    28.03.2023 Был в запасе Уэльс 1:0 Латвия
    Россия
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