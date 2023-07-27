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    Нино Коутер - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Нино
    Фамилия Коутер
    Команда Целе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 декабря 1993 (30 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Целе 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2023 Был в запасе Целе (Целе) 1:1 Маккаби (Тель-Авив)
    24.08.2023 1' -90' Маккаби (Тель-Авив) 4:1 Целе (Целе)
    45'
    17.08.2023 1' -90' Неман (Гродно) 1:4 Целе (Целе)
    10.08.2023 1' -64' Целе (Целе) 1:0 Неман (Гродно)
    03.08.2023 Был в запасе Витория Гимараеш (Гимараеш) 0:1
    (2:4)п    		 Целе (Целе)
    202'
    27.07.2023 77' -90' Целе (Целе) 3:4 Витория Гимараеш (Гимараеш)
    Россия
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