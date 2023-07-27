Нино Коутер - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Нино
|Фамилия
|Коутер
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1993 (30 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Нино
|Фамилия
|Коутер
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1993 (30 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Целе
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|Был в запасе
|Целе (Целе)
|1:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|24.08.2023
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|4:1
|Целе (Целе)
|45'
|17.08.2023
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Целе (Целе)
|10.08.2023
|1' -64'
|Целе (Целе)
|1:0
|Неман (Гродно)
|03.08.2023
|Был в запасе
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|0:1
(2:4)п
|Целе (Целе)
|202'
|27.07.2023
|77' -90'
|Целе (Целе)
|3:4
|Витория Гимараеш (Гимараеш)