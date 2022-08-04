Неманья Митрович - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Митрович
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 октября 1992 (31 год)
|Рост
|193
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Митрович
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 октября 1992 (31 год)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марибор
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|21'
|04.08.2022
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|0:2
|ХИК (Хельсинки)
|53'