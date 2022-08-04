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    Неманья Митрович - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Неманья
    Фамилия Митрович
    Команда Марибор
    Состав Основной
    Родной город Любляна
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 октября 1992 (31 год)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марибор 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' ХИК (Хельсинки) 1:0 Марибор (Марибор)
    21'
    04.08.2022 1' -90' Марибор (Марибор) 0:2 ХИК (Хельсинки)
    53'
    Россия
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