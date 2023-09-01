Стефан Велков - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Велков
|Команда
|Вайле
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Велков
|Команда
|Вайле
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вайле
|12
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2023
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|0:0
|Вайле (Вайле)
|24.11.2023
|1' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:1
|Вайле (Вайле)
|12.11.2023
|1' -90'
|Вайле (Вайле)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|57'
|05.11.2023
|46' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:0
|Вайле (Вайле)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Вайле (Вайле)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|08.10.2023
|60' -90'
|Вайле (Вайле)
|3:1
|Видовре (Видовре)
|01.10.2023
|42' -90'
|Вайле (Вайле)
|0:0
|Нордшелланд (Фарум)
|78'
|22.09.2023
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Вайле (Вайле)
|17.09.2023
|1' -90'
|Вайле (Вайле)
|1:2
|Рандерс (Рандерс)
|53'
|01.09.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Вайле (Вайле)
|28.08.2023
|1' -90'
|Вайле (Вайле)
|0:1
|Брондбю (Бреннбю)
|21.08.2023
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Вайле (Вайле)
|13.08.2023
|1' -87'
|Вайле (Вайле)
|1:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|04.08.2023
|80' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Вайле (Вайле)
|29.07.2023
|Был в запасе
|Вайле (Вайле)
|2:3
|Копенгаген (Копенгаген)