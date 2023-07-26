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    Роберт Тэйлор - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Роберт
    Фамилия Тэйлор
    Команда Интер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 октября 1994 (29 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.02.2024 70' - 90' Аль-Наср 6:0 Интер Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 3 2 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.08.2023 1' -81' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:1
    (9:10)п    		 Интер (Майами)
    16.08.2023 1' -60' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:4 Интер (Майами)
    45'
    26.07.2023 1' -82' Интер (Майами) 4:0 Атланта Юнайтед (Атланта)
    44' 54' 22'
    Россия
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