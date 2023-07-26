Роберт Тэйлор - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 1994 (29 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 1994 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|3
|2
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.08.2023
|1' -81'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:1
(9:10)п
|Интер (Майами)
|16.08.2023
|1' -60'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:4
|Интер (Майами)
|45'
|26.07.2023
|1' -82'
|Интер (Майами)
|4:0
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|44' 54' 22'