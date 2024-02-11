Камил Йозвяк - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Камил
|Фамилия
|Йозвяк
|Команда
|Гранада
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 1998 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Камил
|Фамилия
|Йозвяк
|Команда
|Гранада
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 1998 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гранада
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|84' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:3
|Гранада (Гранада)