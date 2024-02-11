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    Камил Йозвяк - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Камил
    Фамилия Йозвяк
    Команда Гранада
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 апреля 1998 (25 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 84' - 90' Барселона 3:3 Гранада Испания. Примера, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гранада 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 84' -90' Барселона (Барселона) 3:3 Гранада (Гранада)
    Россия
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