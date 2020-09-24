Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Boris Došljak - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Boris Došljak
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КИ Клаксвик 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.10.2020 56' -90' Дандолк (Дандолк) 3:1 КИ Клаксвик (Клаксвик)
    24.09.2020 89' -90' КИ Клаксвик (Клаксвик) 6:1 Динамо (Тбилиси)
    • Читайте нас: 
    11