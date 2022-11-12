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    Шейк Дукур - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Шейк
    Фамилия Дукур
    Команда Кристал Пэлас
    Состав Основной
    Родной город Бамако
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 января 2000 (23 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 30,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Брентфорд 1:1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    83'
    04.02.2023 1' - 82' Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 22 тур
    76'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кристал Пэлас 21 0 2 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    11.02.2023 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 1:1 Брайтон (Брайтон & Хов)
    83'
    04.02.2023 1' -82' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    76'
    21.01.2023 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    88'
    18.01.2023 1' -71' Кристал Пэлас (Лондон) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    15.01.2023 1' -90' Челси (Лондон) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    26'
    04.01.2023 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:4 Тоттенхэм (Лондон)
    31.12.2022 1' -90' Борнмут (Борнмут) 0:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    26.12.2022 1' -84' Кристал Пэлас (Лондон) 0:3 Фулхэм (Лондон)
    12.11.2022 1' -85' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    06.11.2022 1' -77' Вест Хэм (Лондон) 1:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    18.10.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    45'
    15.10.2022 1' -56' Лестер (Лестер) 0:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    45'
    09.10.2022 1' -64' Кристал Пэлас (Лондон) 2:1 Лидс (Лидс)
    14'
    01.10.2022 1' -85' Кристал Пэлас (Лондон) 1:2 Челси (Лондон)
    03.09.2022 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 0:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    90'
    30.08.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    59' 90'
    27.08.2022 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 4:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    20.08.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 3:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    15.08.2022 1' -79' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    05.08.2022 1' -75' Кристал Пэлас (Лондон) 0:2 Арсенал (Лондон)
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