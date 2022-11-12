Шейк Дукур - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Шейк
|Фамилия
|Дукур
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 2000 (23 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Шейк
|Фамилия
|Дукур
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Брентфорд
|1:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Кристал Пэлас
|1:1
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|83'
|04.02.2023
|1' - 82'
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|76'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кристал Пэлас
|21
|0
|2
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|11.02.2023
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|83'
|04.02.2023
|1' -82'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|76'
|21.01.2023
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|88'
|18.01.2023
|1' -71'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|15.01.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|26'
|04.01.2023
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|31.12.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|0:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|26.12.2022
|1' -84'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:3
|Фулхэм (Лондон)
|12.11.2022
|1' -85'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|06.11.2022
|1' -77'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|18.10.2022
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|45'
|15.10.2022
|1' -56'
|Лестер (Лестер)
|0:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|45'
|09.10.2022
|1' -64'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|14'
|01.10.2022
|1' -85'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:2
|Челси (Лондон)
|03.09.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|90'
|30.08.2022
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|59' 90'
|27.08.2022
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|4:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|20.08.2022
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|3:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|15.08.2022
|1' -79'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|05.08.2022
|1' -75'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)