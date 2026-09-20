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Команды
Кристал Пэлас
Шейк Дукур
Статистика
€ 10 млн
Шейк Дукур - статистика
Кристал Пэлас
8 января 2000 (26), Бамако
#28 | Полузащитник
180 см
Мали
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лидс
0 : 0
20.09.2026
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
12.09.2026
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
2 : 3
05.09.2026
Кристал Пэлас
Был в запасе
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Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кристал Пэлас
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Арсенал
3 : 2
18.12.2024
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Кристал Пэлас
4 : 0
27.08.2024
Норвич Сити
1' - 70'
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