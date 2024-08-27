Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кристал Пэлас - Норвич Сити
Кристал Пэлас - Норвич Сити: обзор матча 27 августа 2024
Кристал Пэлас
27.08.2024, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
4 : 0
Завершен
Норвич Сити
2'
Д. Камада
57'
Ж. Матета
68'
Ж. Матета
84'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Норвич Сити
Желтая карточка
Ж. Лерма
88'
ГОЛ! 4:0!
Э. Эзе
Пас отдал
А. Уортон
84'
83'
Замена
Д. Стейси
️️️️
М. Нуньес
83'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
А. Крнак
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Муньос
79'
Желтая карточка
Д. Муньос
76'
Замена
И. Сарр
️️️️
Д. Камада
70'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
Ш. Дукур
70'
Замена
А. Уортон
️️️️
У. Хьюз
70'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Матета
Пас отдал
Э. Эзе
68'
58'
Замена
О. Швартау
️️️️
G. Forsyth
58'
Замена
К. Дойл
️️️️
Б. Кризен
ГОЛ! 2:0!
Ж. Матета
Пас отдал
Д. Камада
57'
13'
Замена
К. МакЛин
️️️️
А. Форсон
Замена
К. Ричардс
️️️️
Ш. Рияд
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Камада
Пас отдал
Ж. Матета
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
18
Даичи Камада
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
4
Грант Хэнли
(К)
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
14
Бен Кризен
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
41
Gabriel Forsyth
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Йоханнес Торуп
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Науиру Ахамада
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Норвич Сити
1
Арчи Майр
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хендерсон
27
Муньос
6
Гехи
4
Рияд
3
Митчелл
28
Дукур
17
Клайн
19
Хьюз
18
Камада
10
Эзе
14
Матета
3-4-2-1
25
Лонг
35
Фишер
33
Кордоба
4
Хэнли
32
Нуньес
20
Гиббс
41
14
Кризен
11
Эрнандес
17
Форсон
17
Крнак
4
Рияд
26
Ричардс
26
Ричардс
4
Рияд
27
Муньос
25
Уорд
25
Уорд
27
Муньос
28
Дукур
8
Лерма
8
Лерма
28
Дукур
19
Хьюз
20
Уортон
20
Уортон
19
Хьюз
18
Камада
7
Сарр
7
Сарр
18
Камада
14
Кризен
2
Дойл
2
Дойл
14
Кризен
32
Нуньес
3
Стейси
3
Стейси
32
Нуньес
17
Форсон
23
МакЛин
23
МакЛин
17
Форсон
17
Крнак
17
Сайнс
17
Сайнс
17
Крнак
41
29
Швартау
29
Швартау
41
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Норвич Сити
26
Сэм Джонстон
ВР
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Науиру Ахамада
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Арчи Майр
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Йоханнес Торуп
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Науиру Ахамада
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Остались в запасе
1
Арчи Майр
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Йоханнес Торуп
Статистика матча Кристал Пэлас - Норвич Сити
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
13
5
Офсайды
6
1
Количество передач
541
717
Сейвы
3
1
Точность передач %
89
90
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Норвич Сити
- : -
05.12.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
1 : 1
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Донохью
(Манчестер)
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Норвич Сити
АПЛ: шансы «Кристал Пэлас» и «Халла» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:23
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
27 ноября
1
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
26 ноября
2
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
АПЛ: шансы «Кристал Пэлас» и «Халла» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:23
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
27 ноября
1
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
26 ноября
2
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+