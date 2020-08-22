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    Райан Филипп - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Райан
    Фамилия Филипп
    Команда Дижон
    Состав Основной
    Родной город Ницца
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 октября 2000 (22 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    20.09.2020 86' -90' Страсбур (Страсбур) 1:0 Дижон (Дижон)
    13.09.2020 1' -63' Дижон (Дижон) 0:2 Брест (Брест)
    28.08.2020 80' -90' Лион (Лион) 4:1 Дижон (Дижон)
    22.08.2020 77' -90' Дижон (Дижон) 0:1 Анжер (Анжер)
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