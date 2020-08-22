Райан Филипп - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Филипп
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ницца
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 октября 2000 (22 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Филипп
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ницца
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 октября 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|20.09.2020
|86' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|13.09.2020
|1' -63'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Брест (Брест)
|28.08.2020
|80' -90'
|Лион (Лион)
|4:1
|Дижон (Дижон)
|22.08.2020
|77' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Анжер (Анжер)