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Германия. Вторая Бундеслига
Команды
Нюрнберг
Вильям Бевинг
Статистика
€ 3,50 млн
Вильям Бевинг - статистика
Нюрнберг
1 марта 2003 (23)
#11 | Нападающий
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Карлсруэ
0 : 1
19.09.2026
Нюрнберг
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Хольштайн
2 : 2
05.09.2026
Нюрнберг
63' - 90'
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Дания. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нюрнберг
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Карлсруэ
0 : 1
19.09.2026
Нюрнберг
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Хольштайн
2 : 2
05.09.2026
Нюрнберг
63' - 90'
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