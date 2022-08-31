Сергей Петерсон - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Петерсон
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Вес
|62
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Петерсон
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тверь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2022
|1' -62'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)