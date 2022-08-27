Алексей Вакулич - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Вакулич
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Вакулич
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|15
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|06.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|79' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|08.10.2022
|1' -80'
|Витебск (Витебск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|35'
|01.10.2022
|82' -90'
|Динамо (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|88'
|16.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|27.08.2022
|1' -86'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|02.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|26.06.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|18.06.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|28.05.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:4
|Динамо (Минск)
|55'
|08.05.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|02.05.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|09.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)
|18.03.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)