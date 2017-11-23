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Кристиан Ледесма
Статистика
Кристиан Ледесма - статистика
Завершил карьеру
24 сентября 1982 (43), Буэнос-Айрес
#24 | Полузащитник
180 см | 78 кг
Аргентина | Италия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2017/2018
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Греция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Суперкубок Италии 2013
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лугано
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Лугано
1 : 0
23.11.2017
Хапоэль БШ
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Виктория
4 : 1
02.11.2017
Лугано
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Лугано
3 : 2
19.10.2017
Виктория
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Лугано
1 : 2
28.09.2017
ФКСБ
1' - 90'
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