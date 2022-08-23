Нэйтан Паттерсон - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Нэйтан
|Фамилия
|Паттерсон
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Вес
|79
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Нэйтан
|Фамилия
|Паттерсон
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|23.08.2022
|1' -64'
|Флитвуд (Флитвуд)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)